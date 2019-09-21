«Нафтогаз Украины» рассчитал цену на транзит российского газа

Киев намерен предложить компании «Газпром» новый тариф на транзит российского газа в Европу. Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Размер тарифа составит примерно $2,56-3,21 за прокачку 1 тыс. кубометров газа на 100 км в зависимости от объема бронирования. Чем больше объемы, тем ниже стоимость транзита.

«Если «Газпром» будет бронировать 60 млрд кубометров в год, то в течение 2020-2024 годов в «Нафтогазе» ожидают тариф на уровне $3,21 за прокачку тысячи кубометров газа на 100 км», — приводит слова Коболева радиокомпания Deutsche Welle.

В случае, если «Газпром» забронирует 90 млрд кубометров, тариф будет рассчитан на уровне $2,56.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что компания рассчитывает на тариф в размере $2,61.

Напомним, что действующий контракт на транзит российского газа на территорию Евросоюза истекает 31 декабря 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия и Украина обсудили условия продления транзита газа.