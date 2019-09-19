Россия переговорила с Украиной о продлении транзита газа

Киеву нужно время, чтобы решить, на каких условиях сотрудничать с Москвой.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Обо всем рассказал министр энергетики России Александр Новак, передает РИА Новости. Он заявил, что Украина взяла в работу предложения России по поставкам газа после текущего года. Новак отметил, что Киев интересуют как прямые поставки, так и поставки реверсом. Он понимает, что им предстоит оценить объемы, ценовые условия и многие другие моменты, так что придется подождать.

Напоминаем, что договор России и Украины истекает в 2019 году. Сторонам предстоит решить – продолжать ли сотрудничество и на каких условиях.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом. Согласно информации ТАСС, до окончания настоящего года власти Киева взяли на себя обязательства имплементировать энергетические нормы евросоюза. Среди них осуществление аукционов на резервирование транзитных мощностей, что позволит «Газпрому» их выкупать.