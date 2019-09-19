Россия переговорила с Украиной о продлении транзита газа

Россия переговорила с Украиной о продлении транзита газа
Транзит газа обсуждается. Фото: https://pixabay.com

Киеву нужно время, чтобы решить, на каких условиях сотрудничать с Москвой.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Обо всем рассказал министр энергетики России Александр Новак, передает РИА Новости. Он заявил, что Украина взяла в работу предложения России по поставкам газа после текущего года. Новак отметил, что Киев интересуют как прямые поставки, так и поставки реверсом. Он понимает, что им предстоит оценить объемы, ценовые условия и многие другие моменты, так что придется подождать.

Напоминаем, что договор России и Украины истекает в 2019 году. Сторонам предстоит решить – продолжать ли сотрудничество и на каких условиях.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом. Согласно информации ТАСС, до окончания настоящего года власти Киева взяли на себя обязательства имплементировать энергетические нормы евросоюза. Среди них осуществление аукционов на резервирование транзитных мощностей, что позволит «Газпрому» их выкупать.

александр новак газ украина
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