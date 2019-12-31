В Петербурге появились фальшивые купюры, которые не выявляет детектор банкнот

В Петербурге появились фальшивые купюры, которые не выявляет детектор банкнот
Трое человек в регионе пожаловались на фальшивые пятитысячные купюры. Фото: pixabay

Трое жителей Петербурга пожаловались в полицию на фальшивые пятитысячные купюры. Детектор банкнот определяет их как настоящие.

В полицию обратился сотрудник службы доставки еды и рассказал, что один из клиентов рассчитался с ним пятитысячной купюрой и забрал себе сдачу. Позже выяснилось, что купюра поддельная, сообщает «Фонтанка.ру».

В тот же день в полицию обратилась сотрудница Сбербанка. По ее словам, к ней обратился клиент с просьбой проверить пятитысячную купюру. Находящийся в отделении банка детектор показал, что купюра подлинная. Однако ее отправили на экспертизу.

Похожая ситуация произошла в банке в Кингисеппском районе, где фальшивую купюру нашли после инкассации. Правоохранители изъяли все купюры и направили на экспертизу, где специалисты проверят их на подлинность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске перед судом окажутся трое фальшивомонетчиков.

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