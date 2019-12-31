Rolls-Royce без номеров снес дорожный знак у моста Бетанкура

Rolls-Royce без номеров снес дорожный знак у моста Бетанкура
Судя по опубликованным фотографиям, у иномарки нет номеров. Фото: vk.com/spb_today

Днем 31 декабря в Василеостровском районе Rolls-Royce попал в ДТП.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло под мостом Бетанкура. Водитель черного Rolls-Royce не вписался в поворот и снес дорожный знак.

«Под мостом Бетанкура RR не вписался в поворот со среднего или левого ряда», -сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным фотографиям, у иномарки нет номеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель хотел объехать стоящие машины, однако завершить маневр не смог – машины столкнулись.

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