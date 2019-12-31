В МЧС рассказали, как определить окрепший лед

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян рассказал, как определить окрепший лед.

Прочный лед имеет синеватый или зеленоватый оттенки, а вот матово-белый или желтоватый лед ненадежен. Самый прочный лед – прозрачный, отметили в пресс-службе ведомства. Если впереди темное пятно, а следов пребывания человека не видно — такое место может означать выход подводного родника. Лед здесь очень тонкий, и от такого места нужно держаться подальше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Ленинградской области на реке Корона под лед провалился лось. Тонкий слой не выдержал веса животного и, если бы не охотники, вряд ли он бы смог выбраться самостоятельно. Первыми попавшее в беду животное заметили местные жители. После этого на помощь позвали охотников и егерей клуба «Ладога», которые долгое время пытались заарканить брыкавшегося лося, чтобы вытащить на берег.