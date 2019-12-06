В Ленобласти охотники спасли провалившегося под лёд лося

В конце видеозаписи товарищи советуют вытащившему лося егерю поцеловать спасенное животное. Он этого делать не стал. Фото: vk.com/ohotnadzor47

В конце видеозаписи товарищи советуют вытащившему лося егерю поцеловать спасенное животное. Он этого делать не стал. Фото: vk.com/ohotnadzor47

В Кировском районе Ленинградской области на реке Корона под лед провалился лось. Тонкий слой не выдержал веса животного и, если бы не охотники, вряд ли он бы смог выбраться самостоятельно.

Инцидент произошел в пятницу, 6 декабря. Видеозапись спасательной операции выложили в социальной сети «Вконтакте» на официальной странице комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 47 региона с подписью: «Как охотники лося спасали».

Как пишет 47news, первыми попавшее в беду животное заметили местные жители. После этого на помощь позвали охотников и егерей клуба «Ладога», которые долгое время пытались заарканить брыкавшегося лося, чтобы вытащить на берег. В итоге спасение окончилось благополучным бегством сохатого в естественную среду обитания.

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