Кинологи озвучили наиболее популярные в России породы собак

Шпиц, в среднем, вырастает не больше 40 см в холке. Фото: pixabay.com

Шпиц, в среднем, вырастает не больше 40 см в холке. Фото: pixabay.com

Лидирующую позицию в уходящем году занял немецкий шпиц, который, похоже, больше других пород полюбился россиянам.

Второе место после шпица получил сибирский хаски, третьей по популярности породой стал йоркширский терьер.

В Российской кинологической ассоциации рассказали, что на сегодняшний день большинство населения России, заводя питомца, выбирает себе собак-компаньонов. Как считают кинологи, подобный выбор может быть обусловлен тем, что сейчас собак заводят, в основном, жители городов, пишет «Москва». У них нет возможности или желания содержать большую собаку в небольшом помещении.

Кроме вышеперечисленных, в десятку популярных пород попали кита-ину, среднеазиатская овчарка (она же — алабай), немецкая овчарка, такса, сиба-ину, американский стаффорширдский терьер и тибетский мастиф.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга поддержали идею приравнять собак-помощников к поводырям.