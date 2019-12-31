ДТП с участием Nissan и Opel осложнило движение на перекрестке Ленской и Наставников

Днем 31 декабря на пересечении Ленской улицы и проспекта Наставников произошло ДТП с участием Nissan и Opel.

ДТП осложнило движение на перекрестке.

«По перекрёстку Ленской и Наставников Ниссан ехал на красный, Опель поворачивал по стрелке налево с Наставников на Ленскую и они встретились», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель хотел объехать стоящие машины, однако завершить маневр не смог – машины столкнулись.