На улице Турку сбили пешехода

Днем 31 декабря на улице Турку во Фрунзенском районе сбили человека.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел около 14:00 на пешеходном переходе. На место происшествия прибыл реанимобиль.

«Сбили человека на пешеходном переходе Турку 5 около 14:00.Реанимация стояла долго, потом увезла, очень надеюсь что жив», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель хотел объехать стоящие машины, однако завершить маневр не смог – машины столкнулись.