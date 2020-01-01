На углу Ириновского и Наставников каршеринг снес дорожное ограждение

Судя по фото, автомобиль после аварии остался без переднего бампера.Фото: vk.com/spb_today

Судя по фото, автомобиль после аварии остался без переднего бампера.Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе произошло ДТП с участием автомобиля сервиса каршеринга.

ДТП произошло утром 1 января на углу Ириновского и Наставников. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте». В Сети также опубликовано соответствующее фото с места ДТП. Судя по фото, автомобиль после аварии остался без переднего бампера.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель хотел объехать стоящие машины, однако завершить маневр не смог – машины столкнулись.