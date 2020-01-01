На Приморском шоссе Mitsubishi влетел в столб. Есть пострадавшие

Водителя и пассажира выбросило на улицу, задних деблокировали.Фото: vk.com/spb_today

Водителя и пассажира выбросило на улицу, задних деблокировали.Фото: vk.com/spb_today

Утром 1 января в Курортном районе произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

ДТП произошло около 6:15 в районе дома № 678 на Приморском шоссе в посёлке Смолячково. Автомобиль марки Mitsubishi влетел в осветительную опору.

В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира. Водителя и пассажира выбросило на улицу, задних деблокировали.

В ГИБДД сообщили, что все в тяжелом состоянии. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель хотел объехать стоящие машины, однако завершить маневр не смог – машины столкнулись.