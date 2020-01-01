Две иномарки столкнулись «лоб в лоб» на пересечении 8-й Советской и Дегтярной

На пересечении 8-й Советской и Дегтярной произошло ДТП с участием Hyundai Solaris и Daewoo Nexia. ДТП произошло вечером 31 декабря.

Как сообщили очевидцы, водитель Daewoo Nexia, поворачивая с 8-ой Советской на Дегтярную, не предоставил преимущества движущемуся навстречу Hyundai Solaris. Машины столкнулись «лоб в лоб». Об этом сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, водитель и пассажир с признаками САО сбежали с места ДТП до приезда скорой и полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель хотел объехать стоящие машины, однако завершить маневр не смог – машины столкнулись.