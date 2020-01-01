В Петербурге мужчина остался без двух пальцев после взрыва петарды

В ночь на 1 января в Невском районе в руках у мужчины взорвалась петарда.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 01:30 из квартиры одного из домов во 2-м Рабфаковском переулке был госпитализирован 28-летний мужчина с раной правой кисти и частичной ампутацией двух пальцев.

Он рассказал, что у него в руках взорвалась петарда.

Сейчас проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в субботу жительница Владивостока подняла некий предмет на улице, после чего он зарвался у нее в руках. Правоохранители установили, что это была петарда.