ДТП с двумя легковушками произошло на перекрестке Долгоозерной и Парашютной

В результате ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

В результате ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

На перекрестке Долгоозерной и Парашютной улиц произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

ДТП произошло в ночь на 1 января.

По словам очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал.

«В 4:35 на перекрестке Долгоозёрной и Парашютной на глазах у произошло дтп.. Все живы»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель хотел объехать стоящие машины, однако завершить маневр не смог – машины столкнулись.