В Кингисеппе «ВАЗ» улетел в кювет и опрокинулся. Есть пострадавшие

В Кингисеппе «ВАЗ» улетел в кювет и опрокинулся. Есть пострадавшие
Пострадавшие госпитализированы. Фото: Pixabay

В Кингисеппском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП.

Автомобиль «ВАЗ» слетел в кювет с трассы и перевернулся.

ДТП произошло 1 января, в 13:10 на втором километре автодороги Кингисепп — Порхово, сообщили в ГИБДД.

Водитель «ВАЗ» не справился с управлением, автомобиль улетел в кювет и с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель и пассажир получили тяжелые травмы. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель хотел объехать стоящие машины, однако завершить маневр не смог – машины столкнулись.

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