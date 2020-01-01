Водитель Skoda попал в реанимацию после ДТП в Красносельском районе

Днем 1 января Красносельском районе произошло серьезное ДТП. Volkswagen вылетел на встречную полосы и столкнулся с Skoda. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир. Пострадавшие госпитализированы.

По данным ГИБДД, ДТП произошло возле дома 7 по улице 25 Октября. По предварительной информации, водитель Volkswagen выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Skoda Octavia, за рулем которой находилась женщина 1989 года рождения.

Госпитализированы водитель Skoda в тяжелом состоянии, пассажир этой же иномарки — мужчина 1979 года рождения — с травмами средней степени тяжести.

Сейчас проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель хотел объехать стоящие машины, однако завершить маневр не смог – машины столкнулись.