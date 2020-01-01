В Ленобласти 2 января ожидается мокрый снег

Ветер будет дуть с западного и северо-западного направления.Фото: pixabay.com

Ветер будет дуть с западного и северо-западного направления.Фото: pixabay.com

В грядущий четверг, 2 января в Ленинградской области ожидается сильный ветер и мокрый снег.

Ветер будет дуть с западного и северо-западного направления.

Порывы ветра днем могут достигать 15-18 м/с, сообщили в ГУ МЧС.

Температура воздуха а в 47 регионе в ночь на 2 января будет составлять от -3 до +2 градусов, днем термометры покажут +1…+6 градусов.

Водителям следует быть осторожнее из-за гололедицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителей Ленобласти ожидает облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют прояснения и кратковременные дожди. Ближе к ночи местами осадки снова напомнят о себе, некоторые районы накроют ливни.