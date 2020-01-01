В Ленобласти подростка в коме подбросили в больницу

В Ленобласти подростка в коме подбросили в больницу
Врачи определили его в реанимацию. Фото: Pixabay

Утром 1 января в больницу Ленобласти подбросили подростка в коме.

Подростка в бессознательном состоянии принесли в областную больницу в Луге несколько его сверстников, пишет «Фонтанка». Врачи определили его в реанимацию.

На вид подростку 15 лет. В новогоднюю ночь он был одет в камуфляжную куртку, спортивную кофту, синие штаны и черные кроссовки. Личность подростка не установлена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Северной столицы ищут 12-летнего мальчика. Он пропал после инцидента с учителем в школе.Все произошло в субботу, 16 октября. В отдел полиции обратилась женщина. По словам матери мальчика, он ушел из дома на улице Спирина днем в тот же день.

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