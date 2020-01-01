Рудковская страстно целовала мужа на семейном снимке

Продюсер Яна Рудковская встретила Новый год вместе с фигуристом Евгением Плющенко и тремя сыновьями. Она также опубликовала фотографию, на которой запечатлен страстный поцелуй с супругом.

На своей страничке в Instagram Рудковская поздравила всех с главным праздником зимы, а также рассказала, что первого января семья разбирает подарки.

Продюсера вместе с мужем и шестилетним сыном Сашей поздравили ее 18-летний приемный сын Андрей и 17-летний сын Николай, рожденный от Виктора Батурина. Семья также устроила фотосессию под новогодней ёлкой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Рудковская и Плющенко сняли обручальные кольца.Об этом стало известно после одного из выпусков шоу «Вечерний Ургант».