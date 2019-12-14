Рудковская и Плющенко сняли обручальные кольца

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко, о сложностях в отношениях которых было давно известно, стали выходить в свет без обручальных колец.

Звездная пара вместе с сыном Александром пришла на программу Ивана Урганта «Вечерний Ургант» на «Первом канале», чтобы рассказать о премьере своего нового проекта, мюзикла «Золушка», главную роль в котором исполнит Плющенко.

Кроме того, супруги рассказали о съемках реалити-шоу «ЯнаСупер», которое будет рассказывать о семье продюсера и чемпиона мира. При этом Плющенко отметил, что проект преследует довольно важные цели: фигурист намерен рассказать о трудностях, с которыми сталкиваются юные спортсмены. Отметим, что в одном из эпизодов шоу Рудковская обмолвилась о кризисе в отношениях. В «Вечернем Урганте» пара появилась без обручальных колец.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что Плющенко подарил супруге роскошный дом на колесах, однако продюсера такой подарок совсем не порадовал.