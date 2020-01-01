Рита Дакота призналась, что рыдала в новогоднюю ночь

Певица Рита Дакота призналась, что ужасно встретила Новый год. О причинах неудавшегося праздника она рассказала на своей страничке в Instagram.

Все началось накануне праздника, 30 декабря, когда исполнительница попала в аварию с автобусом. Певица рассказала, что была в такси в момент происшествия, а полученные травмы, к счастью, оказались несерьезными.

Неприятности ждали ее и на следующий день.

«Мой брат с девушкой застряли в лифте, а у Мии поднялась температура, мы в 0:20 пытались померить ее и разбили ртутный градусник», — написала певица.

Она также рассказала о капризах дочери Мии, которая забралась в шкаф и кричала. Дакота призналась, что эмоции от происходящего взяли верх, в результате чего она и сама «разрыдалась».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о новогоднем снимке, который опубликовала Яна Рудковская. На фотографии продюсер страстно целует мужа.