Ирина Шейк разбудила поклонников 1 января фото в бикини

Ирина Шейк разбудила поклонников 1 января фото в бикини
Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Одна из самых известных российских моделей Ирина Шейк «разбудила» поклонников после новогодней ночи. 33-летняя топ-модель опубликовала фото в купальнике.

Бывшая возлюбленная Брэдли Купера встретила Новый год в Таиланде в компании близкой подруги Инги Рубинштейн и друзей. Они арендовали белоснежную яхту, на которой Ирина позировала в купальнике.

Наступление 2020 года Шейк и Рубинштейн встретили с двумя парнями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в разрыве Брэдли Купера и Ирины Шейк винят Леди Гагу. Звезды разошлись после четырех лет отношений.

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