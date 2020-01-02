Наталья Водянова рассказала о свадьбе с французским миллиардером

Наталья Водянова рассказала о свадьбе с французским миллиардером
Модель опубликовала фото с возлюбленным. Фото: instagram.com/natasupernova

Модель Наталья Водянова выходит замуж за 42-летнего французского бизнесмена, одного из самых богатых людей мира Антуана Арно.

Модель опубликовала на своей страничке в Instagram романтичное селфи с будущим супругом. О свадьбе с отцом своих двоих сыновей 37-летняя Водянова рассказала поклонникам в новогоднюю ночь.

На фотографии знаменитая россиянка с закрытыми глазами обнимает Арно и прижимается к его щеке, демонстрируя кольцо на безымянном пальце левой руки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, где встретила Новый год Ирина Шейк. Модель опубликовала фотографию в купальнике 1 января. Она провела праздник в компании друзей на белоснежной яхте, где и состоялась фотосессия.

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