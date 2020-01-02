В Носово полиция выясняет причины автопожара

В Бокситогорском районе Ленобласти в деревне Носово у дома №7 утром, 1 января, случился автопожар.
В Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области рассказали, что пожар произошел в автомобиле «Джип Гранд Чероки» при неизвестных обстоятельствах.
Машина получила повреждения. Пострадавших нет.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием пешехода-подростка. Мальчика сбил таксист на Богатырском проспекте. Как сообщили в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте», мальчик переходил проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.