В Носово полиция выясняет причины автопожара

В Бокситогорском районе Ленобласти в деревне Носово у дома №7 утром, 1 января, случился автопожар.

В Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области рассказали, что пожар произошел в автомобиле «Джип Гранд Чероки» при неизвестных обстоятельствах.

Машина получила повреждения. Пострадавших нет.