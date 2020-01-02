На Скобелевском автобус «припарковался» на тротуаре

На Скобелевском автобус «припарковался» на тротуаре
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На Скобелевском проспекте в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Автобус выехал на пешеходный тротуар.

Об этом сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Очевидцы также рассказали, что никто не пострадал.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в субботу жительница Владивостокаподняла некий предмет на улице, после чего он зарвался у нее в руках. Правоохранители установили, что это была петарда. В ведомстве рассказали, что женщина является сотрудницей ТСЖ. Она подняла с земли пакет с петардой внутри, после чего предмет взорвался. Пострадавшую доставили в больницу с травмой руки.
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