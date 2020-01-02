На Скобелевском автобус «припарковался» на тротуаре

На Скобелевском проспекте в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Автобус выехал на пешеходный тротуар.

Об этом сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы также рассказали, что никто не пострадал.