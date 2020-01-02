В Пулково пассажирский автобус столкнулся с трактором

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на летнем поле днем, 2 января, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Автобус столкнулся с трактором технической службы.

Машины столкнулись «по касательной», об этом сообщил телеканал «РЕН-ТВ».

Информации о пострадавших нет.