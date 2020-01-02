В Пулково пассажирский автобус столкнулся с трактором

В Пулково пассажирский автобус столкнулся с трактором
Пулково. Фото: Baltphoto

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на летнем поле днем, 2 января, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Автобус столкнулся с трактором технической службы.

Машины столкнулись «по касательной», об этом сообщил телеканал «РЕН-ТВ».

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военные саперы ЗВО взорвали 150 опасных зданий. Саперы снесли объекты инфраструктуры Минобороны РФ на территории ЗВО методом подрыва. В процессе разрушения строений военнослужащие отработали ряд учебных вопросов. Всего в сносе зданий на территории ЗВО участвовали более 20 групп обрушения зданий.
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