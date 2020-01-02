Башню Ратуши в Выборге открыли для посещений в праздники

Башню Ратуши в Выборге открыли для посещений в праздники
Башня открыта для посещений. Фото:vk.com/vyborgmuseum

В Новогодние праздники с 2 по 8 января открыта для посетителей Башня Ратуши в Выборге. Работать музей будет в тестовом режиме.

Ежедневно в музее будут проходить три экскурсии. Посетители смогут также подняться на башню.

Реставрационные работы на данном объекте завершились в 2018 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы подвержены депрессиям из-за нехватки витамина D. Обычно проблема с ним есть у людей, которые редко находятся под солнцем. Это справедливо для петербуржцев, которые большие часть года с нетерпением ждут теплых деньков.

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Башню Ратуши в Выборге открыли для посещений в праздники
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