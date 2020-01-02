Микроавтобус не смог «пролезть» на стоянку «Галереи»

Авария с участием микроавтобуса произошла на парковке торгово-развлекательного центра «Галерея» в Санкт-Петербурге. Машина хотела проехать на парковку, но сделать это не получилось. Авария произошла днем, 2 января.

Очевидцы рассказали о данном происшествии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», а также опубликовали снимки с парковки. На фотографиях видно, что машина застряла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о гибели петербуржца. Мужчину с простреленной головой нашли в своей квартире за 20 минут до курантов. Трагический инцидент произошел накануне, 31 декабря, в одной из квартир на 9-й Советской. В отдел полиции обратилась бабушка жены погибшего. К месту происшествия оперативно прибыли полицейские. Они обнаружили, что рядом с мужчиной лежало ружье.