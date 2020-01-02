В Ленобласти неожиданно умерла 10-месячная девочка

Малышка, скорее всего, съела что-то не то с новогоднего стола.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Обо всем сообщили 47news в правоохранительных органах. Младенец скончалась в садоводстве «Восход-2» рядом с поселком Синявино. По предварительным данным, ребенок почувствовал недомогание после празднования Нового года. Пока родители пытались довезти ее в больницу, малышка скончалась.

Пока что врачи не установили причины смерти. Вполне возможно, что ребенок съел что-то с новогоднего стола, это повлекло за собой вздутие живота – младенца так раздуло, что она не смогла дышать. Родители считают, что малышка съела сыр.

За проверку взялся районный отдел СК Ленинградской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России рекордно снизился уровень младенческой смертности. По данным вице-премьера, за период с января по ноябрь 2019 года умерло на 29 тысяч младенцев меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.