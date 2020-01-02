Подросток на Новым год набросился на отчима с ножом

Парня взяли под стражу – его обвиняют в покушении на убийство.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Обо всем сообщили в пресс-службе Следственного комитет Ленинградской области. Все случилось вечером 31 декабря в Кузнечном – подросток поссорился с отчимом, схватился за нож и вонзил его в спину обидчика. Мальчика удалось обезвредить, а 52-летнего мужчину – госпитализировать. В каком состоянии находится пострадавший – не уточняется.

Подростка было решено взять под стражу. Он подозревается в покушении на убийство. Известно, что до этого парня уличали в краже, попытке грабежа и угоне. Ему дали полтора года условно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчину с ножами, напугавшего петербурженку, привлекли к ответственности. К месту происшествия оперативно прибыли полицейские, однако злоумышленника на месте уже не было.