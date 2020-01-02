Петербурженка рассказала об упавшем с крыши горящем человеке на Боровой

Пострадавшая отделалась синяком и испугом.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Обо всем сообщает «Фонтанка», ссылаясь на дочку пострадавшей. Все случилось вечером на Боровой улице, 29. Женщина шла с котором по тротуару, когда на нее с крыши упал горящий мужчина. Он разбился насмерть, а прохожей вызвали врачей. Медики госпитализировали горожанку, но серьезных повреждений не обнаружили – у нее на память останется синяк. Женщина отметила, что больше всего испугался бедный кот, которого пришлось искать перед поездкой в медучреждение.

Дочь пострадавшей отметила, что горевший мужчина выглядел прилично, но лица было не рассмотреть – оно было обезображено пламенем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Носово полиция выясняет причины автопожара.