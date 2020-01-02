С утра пораньше спасатели вызволили пса из колодца в Луге

Собака жалобно скулила и звала на помощь. Местные жители не прошли мимо.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Обо всем рассказывает издание 47news. Все случилось сегодня днем в Луге. Собака упала в шестиметровый колодец – оттуда доносились жалобный вой. Прохожие попытались ее вызволить своими силами, но ничего не вышло. Тогда они позвонили сотрудникам МЧС, а до их приезда сбегали домой и принесли псу поесть. Несмотря на новогоднюю суматоху и раннее утро, спасатели пришли на помощь животному – они спустили в колодец лестницу.

Спускаться за псом пришлось одному из местных жителей – оказавшись на твердой земле, собака радостно и благодарно начала лизать руки спасителю и не отходила от него еще час.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пес выжил после падения со 150-метровой скалы и вернулся к хозяевам.