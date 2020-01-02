Такси на Большевиков не «проскочило» между двумя машинами

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок и машины «Яндекс.Такси» случилось на проспекте Большевиков. Все произошло вечером, 2 января, в Невском районе Санкт-Петербурга.

Очевидцы опубликовали фотографии с места аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди также отметили, что иномарки столкнулись перед поворотом на улицу Антонова-Овсеенко.

На фотографиях с места аварии заметно, что такси хотело проехать между двумя машинами, но вместо этого стало участником ДТП.

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на летнем поле днем, 2 января автобус столкнулся с трактором технической службы.