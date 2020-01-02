На Дворцовой столкнулись три автомобиля

Непонятно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

Все случилось поздно вечером 2 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Дворцовой площади. Ее участниками стали три автомобиля. Скорее всего, всему виной стал гололед. Не уточняется, пострадал ли кто-нибудь в результате аварии.

«Если врезаться — так культурно»,

— пишет один из пользователей.

«Когда мимо проезжал — мужик из «Лады» прямо орал и стучал по «Ауди». Его понять можно, с двух сторон впечатали»,

— пишет один из автомобилистов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что такси на Большевиков не «проскочило» между двумя машинами. На фотографиях с места аварии заметно, что такси хотело проехать между двумя машинами, но вместо этого стало участником ДТП.