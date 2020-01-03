Петербуржцы возмущены свалкой нераспроданных живых ёлок у аэропорта «Ржевка»

"Каждый год одна и та же картина", - сокрушаются юзеры. Фото: vk.com/spb_today

"Каждый год одна и та же картина", - сокрушаются юзеры. Фото: vk.com/spb_today

В Ленобласти, вдоль дороги в районе аэропорта местных воздушных линий «Ржевка» выбросили десятки нераспроданных живых елок.

Об этом возмущенные петербуржцы рассказали в пятницу, 3 января, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Деревья, затянутые в упаковочную сетку, не потрудились как бы то ни было утилизировать — их просто собрали в кучу и оставили на обочине.

Интернет-пользователи остались крайне недовольны таким отношением к природным ресурсам. Кроме того, они считают, что в халатном обращении с растениями виноваты нелегальные продавцы, которые без разрешения срубают деревья, а затем, не сумев распродать, бросают их.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, какие правила безопасности необходимо соблюдать при установке новогодней елки дома. В частности, дерево нужно ставить подальше от открытого огня.