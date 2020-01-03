Пользователи сети ужаснулись кадрами аварии на проспекте Славы

Пользователи сети ужаснулись кадрами аварии на проспекте Славы
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на проспекте Славы вечером, 3 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля.

На фотоснимках из Сети заметно, что машина перевернулась и полностью разбилась.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы сообщили, что потерпевшие в аварии выжили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что жителей страны стоит обучить безопасному потреблению спиртных напитков, потому что все действующие на данный момент ограничения по продаже алкоголя в праздничные дни малоэффективны.

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