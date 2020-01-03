Людей эвакуировали с места пожара на Червонного Казачества

Людей эвакуировали с места пожара на Червонного Казачества
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на улице Червонного Казачества в доме №36 произошло возгорание. Очевидцы сообщили, что на месте пожара сильное задымление.

«Людей эвакуировали, троих парней со второго этажа, с помощью пожарной лестницы. Распиливали решетки. Информации о пострадавших нет», — сообщили пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге на проспекте Славы вечером, 3 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля. Машина перевернулась и полностью разбилась.

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