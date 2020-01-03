Ученые рассказали, что дети могут спонтанно придумывать жестовый язык

Ученые рассказали, что дети могут спонтанно придумывать жестовый язык
Было проведено исследование.Фото: pixabay

Исследователи провели эксперимент, который показал, что для формирования нового «жестового языка» детям потребовалось в среднем около 30 минут.

Это свидетельствует о том, что дети могут спонтанно придумывать язык жестов. Об этом сообщили Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что результаты исследования Финансового университета при правительстве России показали, что нецензурную брань чаще всего можно услышать в крупных и средних российских городах. 18% респондентов сталкиваются с матом чаще всего во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте.

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