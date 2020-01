Ученые рассказали, что дети могут спонтанно придумывать жестовый язык

Исследователи провели эксперимент, который показал, что для формирования нового «жестового языка» детям потребовалось в среднем около 30 минут.

Это свидетельствует о том, что дети могут спонтанно придумывать язык жестов. Об этом сообщили Proceedings of the National Academy of Sciences.

