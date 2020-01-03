С января порог беспошлинного ввоза посылок для россиян снизился

С 1 января 2020 год вступают в силу изменения на беспошлинный ввоз зарубежных посылок. Беспошлинный ввоз снизился до 200 евро и 31 кг за одну посылку.
Теперь если сумма заказа будет превышать 200 евро, то покупатель будет вынужден заплатить 15% от суммы превышения. Но данное число будет составлять не менее двух евро за один килограмм перевеса.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике за прошедший 2019 год в Санкт-Петербурге случилось не менее 160 аварий с каршеринговыми автомобилями. Пользователи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказывают, что из-за водителей каршеринга часто происходят дорожные происшествия.