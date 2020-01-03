На Восстания пробка из-за ДТП: МЧС на месте

На Восстания пробка из-за ДТП: МЧС на месте
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге при съезде со Свечного на Лиговский проспект произошло дорожно-транспортное происшествие. Все случилось ночью, 3 января.

«Яндекс.Драйв», выезжая со Свечного на Лиговский, «подрихтовал» двери Hyundai Solaris. Уже образовалась пробка со стороны Восстания. В белом «Хендэ» застрял человек. МЧС на месте», — сообщили пользователи сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На месте аварии находятся сотрудники МЧС.

Ранее в GazetaSPb сообщали о падении пассажирки «Аллегро» с поезда. Женщину отправили в больницу, где у нее диагностировали перелом. По предварительной информации, инцидент случился из-за неосторожности.

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