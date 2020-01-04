В Приозерском районе девять спасателей час тушили полыхающий дом

В Приозерском районе Ленобласти огнеборцы час тушили частный дом. Постройка полыхала на площади 42 «квадратов» в поселке Богатыри.

Все произошло в ночь на субботу, 4 января, в одном из домов на улице Школьной. Соответствующий сигнал поступил дежурному ровно в два часа ночи. К горящей постройке оперативно прибыли 9 сотрудников на двух спецтранспортах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, спасателям потребовался час, чтобы потушить возгорание. К 3:01 огонь был ликвидирован.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крупной пробке на площади Восстания в Северной столице. Затор образовался из-за аварии.