В Приозерском районе девять спасателей час тушили полыхающий дом

В Приозерском районе девять спасателей час тушили полыхающий дом
Пожарные час боролись с огнем, Фото: pixabay

В Приозерском районе Ленобласти огнеборцы час тушили частный дом. Постройка полыхала на площади 42 «квадратов» в поселке Богатыри.

Все произошло в ночь на субботу, 4 января, в одном из домов на улице Школьной. Соответствующий сигнал поступил дежурному ровно в два часа ночи. К горящей постройке оперативно прибыли 9 сотрудников на двух спецтранспортах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, спасателям потребовался час, чтобы потушить возгорание. К 3:01 огонь был ликвидирован.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крупной пробке на площади Восстания в Северной столице. Затор образовался из-за аварии.

ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шнуров посвятил стихи выступлению «Ленинграда» на Coachella
Продолжение романа «Секс в большом городе» выйдет на русском ...
В Кировском районе дом полыхал на 90 «квадратах»
В Приозерском районе девять спасателей час тушили полыхающий дом
Стало известно, как Трамп отреагировал на пропущенный звонок от Путина
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
«Мама похудела на 3 кг»: Полина Гагарина рассказала, что теряет ...
Самолет рейса Тюмень — Петербург вынужденно садится в Перми