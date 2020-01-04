В Кировском районе дом полыхал на 90 «квадратах»

В Кировском районе дом полыхал на 90 &#171;квадратах&#187;
Спасатели тушили пожар два часа. Фото: pixabay

В Кировском районе Ленобласти вспыхнул частный дом. Постройку, полыхающую на площади 90 «квадратов», тушили в деревне Выстав.

ЧП стало известно накануне, 3 января, в 23:48. Соответствующее сообщение поступило в дежурную часть, после чего к месту происшествия были направлены 8 работников на двух специальных машинах.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, спасатели тушили пламя около двух часов. К 1:53 огонь был полностью потушен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием трех легковых авто. Водители не смогли поделить дорогу на пересечении Маршала Новикова и Испытателей в Петербурге. Сведений о возможных пострадавших не поступало. Точные причины столкновения пока неизвестны.

ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть спасатели
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