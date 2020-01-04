Немецкий ученый рассказал о быстром способе похудеть

Научный сотрудник Гисенского университета в Германии Михаэль Дешпегель назвал способ быстрого избавления от жира на животе. Он уверяет, что в этом поможет формула «2+2+4».

Как сообщает Focus, правило «2+2+4» подразумевает, что в течение двух дней желающий похудеть человек должен заниматься кардиотренировками умеренной интенсивности. Следующие два дня следует посвятить силовым тренировкам малой интенсивности. Эти четыре дня необходимо придерживаться правильного питания.

Ученый отметил, что для первых двух дней подойдут бег трусцой, нордическая ходьба, плавание или езда на велосипеде. А для следующих двух дней можно выбрать силовые тренировки в домашних условиях.

Оставшиеся в неделе три дня следует отдыхать и отказаться от строгих ограничений в питании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые рассказали, какой режим питания помогает похудеть.