Эксперты назвали лучшую диету 2020 года

Эксперты составили рейтинг самых популярных в мире диет.

Самой популярной диетой, которая подходит для любый целей названа средиземноморская. Она возглавляет список лучших программ питания для больных диабетом, сообщает на портале U.S. News & World Report. Эксперты считают, что она легко переносится.

По мнению ученых, ее приверженцы в средиземноморских странах живут дольше, чем американцы, и реже страдают раком или сердечными заболеваниями.

Отмечается, что известно много вариантов средиземноморской диеты — греческая, итальянская, испанская, французская. В них могут использоваться разные продукты, но сохраняются общие принципы правильного питания.

На втором месте оказалась DASH-диета, специфика которой заключается в борьбе с гипертонией. Главные принципы этой диеты — снижение или полный отказ от соли, сахара и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

На третьей строчке находится «гибкая вегетарианская диета» (The Flexitarian Diet). Она подразумевает отказ от мяса, но допускает редкий отход от этого правила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые выяснили, что рацион питания, в котором преобладают овощи, орехи, цельно зерновые и бобовые над продуктами живого происхождения, может заметно уменьшить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта.