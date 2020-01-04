Иномарка вылетела на тротуар на пересечении Большевиков и Подвойского

Вечером 4 января в Невском районе произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок.
Как сообщили очевидцы, проезжую часть не смогли поделить KIA и Hyundai. ДТП произошло на пересечении проспекта Большевиков и улицы Подвойского.
После столкновения одна иномарка вылетела на тротуар. По словам очевидцев, Hyundai поворачивал налево там, где это запрещено.
«Солярис поворачивал налево с Большевиков на Подвойского, где поворот налево запрещен отправил Встречный Сид на тротуар», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте». О пострадавших не сообщается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Все случилось 3 января.