Девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

В Приморье девочка, катаясь на тюбинге, врезалась в дерево и погибла на месте.

Трагедия произошла в первые дни нового года в поселке Лозовом Партизанского района Приморского края, сообщает РИА «Новости».

Трагедия произошла в первые дни нового года. Отец с дочкой поехали на природу — покататься с горы на тюбинге.

Маленькая девочка во время спуска врезалась в дерево. По факту случившегося провидится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в первый день нового года жители Петербурга опять пожаловались на поломанную тюбинговую горку на Якорной площади Кронштадта. Один из пользователей рассказал в соцсетях, что на горку не пускаю людей уже около двух часов.