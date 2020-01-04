Девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Трагедия произошла в первые дни нового года. Фото: Pixabay

В Приморье девочка, катаясь на тюбинге, врезалась в дерево и погибла на месте.

Трагедия произошла в первые дни нового года в поселке Лозовом Партизанского района Приморского края, сообщает РИА «Новости».

Трагедия произошла в первые дни нового года. Отец с дочкой поехали на природу — покататься с горы на тюбинге.

Маленькая девочка во время спуска врезалась в дерево. По факту случившегося провидится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в первый день нового года жители Петербурга опять пожаловались на поломанную тюбинговую горку на Якорной площади Кронштадта. Один из пользователей рассказал в соцсетях, что на горку не пускаю людей уже около двух часов.

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