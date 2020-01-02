В Кронштадте сломалась «всепогодная» тюбинговая горка

В Кронштадте сломалась &#171;всепогодная&#187; тюбинговая горка
Горка в Кронштадте сломалась. Фото: скриншот из сообщества "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Вечером в первый день нового года жители Петербурга опять пожаловались на поломанную тюбинговую горку на Якорной площади Кронштадта.

Один из пользователей рассказал в соцсетях, что на горку не пускаю людей уже около двух часов. При этом организаторы не говорят, когда можно будет прокатиться на горке вновь. Люди жалуются, что едут из Петербурга в Кронштадт ради горки, которая не работает.

Администрация Кронштадта прокомментировала ситуацию заявив, что работу горки временно приостановили из-за ослабшего троса. В это время сотрудники вновь его натягивали, передает 78.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте открыли бесплатную 80-метровую тюбинговую горку. Кроме самой горки, администрация предоставила несколько тюбингов и санок, а подняться на самый верх можно с помощью подъемника.

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В Кронштадте сломалась «всепогодная» тюбинговая горка
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