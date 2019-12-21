В Кронштадте открыли бесплатную 80-метровую тюбинговую горку

В Кронштадте открыли 80-метровую горку, на которой, вне зависимости от погоды, может прокатиться любой желающий на санках или тюбинге абсолютно бесплатно.

Открытие аттракциона, который будет радован горожан до марта, состоялось в субботу, 21 октября, на Якорной площади. Кроме самой горки, администрация предоставила несколько тюбингов и санок, а подняться на самый верх можно с помощью подъемника.

Рядом с горкой можно сфотографироваться — специально для этого там оборудована фотозона. «Вот такой нам подарок на Новый год», — цитирует телеканал «Санкт-Петербург» главу администрации Кронштадтского района Олега Довганюка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня Всероссийский Дед Мороз зажег на Дворцовой площади главную ёлку города, дав символизированное начало новогодним праздникам.