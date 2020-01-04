В торговом центре в Киришах обрушилась обшивка козырька

В результате происшествия никто не пострадал. Фото: vk.com/dtp47rus

В результате происшествия никто не пострадал. Фото: vk.com/dtp47rus

В Киришах произошло ЧП. Над торговым центром «Ладога» в Кириши обрушилась обшивка козырька.

«В Киришах обрушилась обшивка козырька входа в ТЦ «Ладога»», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб» социальной сети «Вконтакте».

В результате происшествия никто не пострадал. Проводится проверка.

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