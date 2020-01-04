Сборная России сыграет с Канадой в финале молодежного чемпионата мира

Сборная России сыграет с Канадой в финале молодежного чемпионата мира
Финальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею пройдет в Остраве. Фото: ФХР

Сборная России в молодежном чемпионате мира по хоккею сыграет в финале с командой Канады.

Сборная Канады обыграла Финляндию в полуфинале. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу Канады.

Финальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею пройдет в Остраве (Чехия) 5 января в 21:00 мск.

Напомним, молодежная сборная России по хоккею обыграла в полуфинале команду Швеции и вышла в финал чемпионата мира. Счет матча — 5:4 в пользу России. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий российской сборной Иван Морозов. Отметим, что сборная России удалось выйти в финал впервые с 2016 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что форвард петербургского СКА Александр Барабанов выбыл на месяц из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». В концовке матча «Сибирь» — СКА финский защитник новосибирцев Юрки Йокипакка ударил клюшкой по рукам Александра Барабанова.

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